Houston Texans Radio Network Affiliate Stations

In 2022, Houston Texans games are carried on 40 radio stations with 35 stations in Texas, one in Louisiana, and four stations in Mexico. Here’s a list of all the cities where you can listen to Texans radio broadcasts, which originate from the Houston Texans Radio Network flagship station KILT-FM 610 in Houston.

Texans Radio Affiliates in Texas

Abilene — KMWX/92.5 FM

Alpine — KVLF/1240 AM, KALP/92.7 FM

Amarillo — KIXZ/940 AM

Athens — KLVQ/1410 AM

Austin — KVET/1300 AM

Beaumont — KIKR/1450 AM, KBED/1510 AM

Belton — KTON/1330 AM, 93.9 FM

Big Spring — KBYG/1400 AM

Brenham — KWHI/KTEX/1280 AM

Bryan — KZNE/1150 AM

Carthage — KGAS/1590 AM

Corpus Christi — KSIX/1230 AM

College Station — KZNE/1150 AM

Crockett — KBPC/93.5 FM

Dayton — KXAQ/101.5 FM

El Paso — XEJ/970 AM (en Español)

Fredericksburg — KFAN/107.9 FM

Henderson — KWARD/1460 AM

Houston — KILT/610 AM, 100.3 FM

Houston — KLOL/101.1 FM (en Español)

Kerrville — KFAN/107.9 FM

Killeen — KTON/1330 AM, 93.9 FM

Liberty — KXAQ/101.5 FM

Livingston — KETX/92.3 FM

Lubbock — KKCL/98.1 FM

Lufkin — KSML/1260 AM

Marshall — KMHT/1450 AM, 103.9 FM

Nacogdoches — KSML/1260 AM

Orange — KOGT/1600 AM

Plainview — KRIA/103.9 FM

San Angelo — KTKR/760 AM

San Antonio — KTKR/760 AM

San Antonio — KHHL/103.1 FM (en Español)

Temple — KTON/1330 AM, 93.9 FM

Tyler — KLVQ/1410 AM

Victoria — KLUB/106.9 FM

Waco — KLRK/1590 AM, 99.3 FM

Texans Radio Affiliates in Louisiana

Shreveport — KWKH/1130 AM

Texans Radio Affiliates en Mexico